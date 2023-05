Dois candidatos concorrem a eleição para Diretor Geral do IFPA - Campus Óbidos

Acontecerá nos dias 30 e 31 de maio de 2023, o processo de consulta à comunidade escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, quando serão escolhidos o Reitor(a) do IFPA e Diretores(as) Gerais dos Campi: Breves, Óbidos, Santarém, Belém, Ananindeua, Abaetetuba, Castanhal, Bragança, Paragominas, Altamira, Cametá, Tucuruí, Marabá Industrial, Marabá Rural, Parauapebas, Conceição do Araguaia e Itaituba.

No IFPA – Campus Óbidos, dois candidatos concorrerão ao pleito: Professora Celyane Batista e o Professor Rangel Moreira Silva, dos quais estamos postando os Planos de Gestão, para que você conheça suas propostas para o Campus Óbidos:

- Confira o Plano de Gestão da Professora Celyane Batista – CLIQUE AQUI

- Confira o Plano de Gestão do Professor Rangel Moreira Silva – CLIQUE AQUI

A votação acontecerá nos dias 30 e 31 de maio, de 08h às 22h, de forma online e facultativa. O debate entre candidatos a Diretor Geral nos Campi acontecerá no dia 25 de maio, no Campus Óbidos o debate será realizado no Auditório do Campi, às 17h, desta quinta-feira (25), sendo que no dia 26 de maio, será o debate entre os candidatos a Reitor.

O Reitor ou o Diretor Geral eleito, irão comandar o IFPA e seus Campi pelos próximos 4 anos, quadriênio 2023/2027, conforme deliberação do Conselho Superior do IFPA, durante a 44ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 2 de maio de 2023.

