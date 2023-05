Semana do Meio Ambiente vai estimular o público a buscar soluções para a poluição plástica

As atividades iniciam no dia 1° de junho e serão realizadas em escolas da cidade e do interior.

Entre os dias 1° e de junho, a Prefeitura de Óbidos por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), realiza uma série de eventos e atividades em alusão à Semana do Meio Ambiente.

Com o objetivo de promover a conscientização da população para a preservação dos recursos naturais do município, o evento terá foco a redução do despejo no meio ambiente, de resíduos feitos a partir do plástico, por isso o tema central será: “Todos Juntos na Busca por Soluções para a Poluição Plástica”.

O secretário de Meio Ambiente, Diego Santos, destaca a eficiência dos programas de educação ambiental, para a redução da poluição e de práticas criminosas, relacionadas à poluição, desmatamento e pesca predatória.

"Esse é o foco da atual gestão, investir pesado na educação ambiental, para que cada vez mais essas práticas poluidoras e degradadoras reduzam no nosso município. Por isso estamos realizando projetos que estimulem a preservação do nosso meio ambiente e a Semana do Meio Ambiente, é sem dúvida uma excelente oportunidade para fazermos uma grande mobilização", disse.

Para conscientizar a população sobre a importância da preservação e incentivar ações sustentáveis, serão realizados oficinas, jogos interativos, workshops, e amostras, além do lançamento de cartilhas educativas denominadas Nossa Água! Cada Gota Conta? E Combate à Poluição Plástica.

A palestra "Pensando Poluição e Poluição Plástica", que será realizada na próxima quinta-feira (1°), no auditório do IFPA Campus Óbidos, abrirá as atividades da Semana. O primeiro dia da programação, será voltada para os alunos do Ensino Médio Técnico.

"Esperamos a ampla participação da nossa sociedade nessa programação. Não vamos só repassar informações, mas vamos também estimular a realização de práticas sustentáveis por meio de programas, como o 'Divas da Compostagem', que vai premiar mulheres que desenvolvem atividades aliadas a preservação do meio ambiente".

Além do "Divas da Compostagem" a Sema também realizará a primeira amostra "Melhores Práticas, Projetos de Educação Ambiental", que vai premiar alunos da rede municipal e professores, que desenvolvam atividades de preservação, em diversas áreas.

Programação da Semana do Meio Ambiente

Quinta-feira (1° de junho)

9h - Abertura da Semana do Meio Ambiente

9h30 - Palestra: Pensando Poluição e Poluição Plástica

Palestrante: Márcia Marques

10h - Encerramento: apresentação cultural

10h30 - Jogos Interativos: Combate à Poluição Plástica

Público-Alvo: convidados e alunos do Ensino Médio Técnico

Local: auditório do IFPA Campus Óbidos.

Sexta-feira (2 de junho)

9h - Lançamento das Cartilhas: Nossa Água! Cada Gota Conta? e Combate à Poluição Plástica

Declamação de Poesia

Público-Alvo: público em geral

Local: Casa de Cultura.

Segunda-feira (5 de junho)

8h às 17h - Workshop: A Educação Ambiental Municipal

Público-Alvo: diretores, coordenadores e professores da zona urbana.

Local: Casa de Cultura

8h - Caravana de Combate à Poluição Plástica

Público-Alvo: alunos e professores da zona rural.

Terça-feira (6 de junho)

9h - 1° Amostra: Melhores Práticas, Projetos de Educação Ambiental

Público-Alvo: diretores, coordenadores e professores da zona urbana.

Local: Casa de Cultura.

Quarta-feira (7 de junho)

9h às 10h - Lançamento dos Programas: As Divas da Compostagem e Conservação de Habitats da Amazônia

Público-Alvo: público em geral

14h - Jogos Interativos: Combate à Poluição Plástica

Público-Alvo: alunos da Educação Infantil

15h - Jogos Interativos: Combate à Poluição Plástica

Público-Alvo: alunos do Ensino Fundamental I

Local : auditório da Casa de Cultura

Sexta-feira (12 de junho)

8h às 17h - Workshop: Educação Ambiental

Público-Alvo: diretores, coordenadores e professores da zona rural

17h - Jogos Interativos: Combate à Poluição Plástica

Premiação: Concurso de Melhores Práticas de Projetos Educacionais Socioambientais

Encerramento com apresentação cultural

Local: auditório da Casa de Cultura

FONTE: Comunicação/OMO - Por: Érique Figueirêdo