É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do obidense Rogério Figueira de Carvalho, filho de Dona Anatildes e Vitorino Carvalho (In Memoriam), o qual veio a óbito neste domingo, dia 03, em Óbidos.

A família enlutada convida os parentes e amigos, para o seu sepultamento que acontecerá nesta segunda-feira, dia 04 às 17h30, saindo de sua residência na deputado Raimundo Chaves, próximo à P.M.O, onde seu corpo está sendo velado.

A equipe do Site manifesta seu profundo pesar aos familiares!