Santarém e Óbidos recebem 'Conectando Arquivos', entre os dias 11 e 14 de dezembro

Iniciativa promove a troca de conhecimento técnico sobre gestão e conservação documental, e é parceria da Secult, Arquivo Público e Ufopa. Os municípios de Santarém e Óbidos, na região de integração do Baixo Amazonas, recebem neste mês o projeto “Conectando Arquivos”, que objetiva promover a troca de conhecimento técnico sobre gestão e conservação documental. Entre os dias 11 e 14 serão realizadas palestras, rodas de conversas e exposições. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura, através do Arquivo Público do Pará, em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

“O projeto tem a missão de compartilhar informações técnicas nas áreas da Arquivologia, da preservação documental, e do patrimônio histórico e cultural para a população em geral. É o que vamos fazer nos dois municípios. Isto, através de palestras, minicursos, roda de conversa e exposições de documentos históricos sobre a história dos municípios de Santarém e Óbidos”, destaca Leonardo Torii, diretor do Arquivo Público.

O projeto inicia na segunda-feira, 11, em Santarém, com uma roda de conversa sobre as “Potencialidades da digitalização de documentos em múltiplos campos de pesquisa”. A conversa ocorre no auditório do Instituto de Ciências da Educação no Campus Rondon da Ufopa, e terá participação dos professores Rafael Chambouleyron, da Universidade Federal do Pará (Ufpa), e Gabriela Prestes e Judith Vieira, ambas da Ufopa, além de Torii pelo Arquivo Público.

Na terça-feira, 12, o “Conectando Arquivos” chegará ao distrito de Arapixuna, na zona rural, aproximadamente a 30 km de Santarém. Na sede comunitária de Arapixuna, das 10h às 16h, será realizada a exposição “Aprimorar, provar e produzir: As cartas sesmarias da região de Arapixuna”. A atividade é aberta ao público. Lá ainda ocorre um minicurso de “Salvaguarda de documentos históricos”, das 11h às 13h.

Em Óbidos, as atividades do projeto ocorrem na quarta-feira, 13, e na quinta-feira, 14. Na quarta haverá a abertura da exposição “Óbidos nos documentos do Arquivo Público do Pará”, às 17h, no Museu Integrado de Óbidos. No mesmo dia também acontece a palestra “A importância dos documentos de arquivos públicos; usos, tratamento técnico e difusão”. A atividade será na escola Professor Maurício Hamoy, das 19h às 20h.

Na quinta-feira, também na escola Professor Maurício Hamoy, que fica localizada no bairro São Francisco, acontece o minicurso de “Salvaguarda de documentos históricos”, das 9h às 12h.

A programação em Santarém e Óbidos tem o apoio da Associação de Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia (ADHMA) e da Fundação Gerda Henkel.

