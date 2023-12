Vigilância Sanitária realiza análise de potabilidade da água na zona urbana de Óbidos

Vigilância Sanitária de Óbidos concluiu com sucesso a última coleta de água para análise de potabilidade do ano de 2023 na zona urbana do município. A ação, que faz parte de uma série de medidas preventivas, tem como objetivo assegurar que a água consumida pela população esteja em condições ideais, sem riscos de contaminação e transmissão de doenças.

A análise abrangeu sete sistemas de abastecimento de água, distribuídos em Associações Comunitárias e educandários da região. Os resultados obtidos demonstraram um desempenho exemplar, confirmando a qualidade da água fornecida por esses sistemas. Essas coletas são parte de uma rotina mensal que abrange tanto a zona urbana quanto a zona rural do município.

O que é Potabilidade da Água e por que é importante?

A potabilidade da água refere-se à sua aptidão para o consumo humano, garantindo que esteja isenta de contaminações que possam representar riscos à saúde. A Vigilância Sanitária de Óbidos destaca a importância de compreender a qualidade da água consumida para evitar problemas de saúde relacionados à ingestão de água contaminada.

Ao garantir a potabilidade da água, a Vigilância Sanitária contribui para a promoção da saúde pública, prevenindo doenças de veiculação hídrica que podem surgir devido ao consumo de água inadequada. Essas ações reforçam o compromisso das autoridades locais em proporcionar um ambiente saudável e seguro para todos os moradores de Óbidos.

A população é incentivada a manter-se informada sobre as atividades da Vigilância Sanitária e a colaborar adotando práticas sustentáveis para preservar a qualidade da água local. A conscientização coletiva desempenha um papel crucial na preservação da saúde e bem-estar da comunidade.

www.obidos.net.br - Informações Ascom/Pmo