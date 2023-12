Conheça um dos pontos turísticos mais visitados de Óbidos: a Catedral de Sant'Ana

As obras da Matriz de Sant’Ana iniciaram no ano de 1786 e 8 de fevereiro de 1827 foi inaugurada. Em 2012, a Prelazia de Óbidos foi elevada a Diocese, e a Matriz então passou a ser Catedral de Sant'Ana.

A Catedral passou por uma grande reforma para melhorias e modernizações, e com isso a Árvore da Vida nasceu, uma belíssima e imponente obra compõe a parte central no Presbitério da Catedral, com mosaicos e vitrais que hoje são referência na Amazônia. Rica em termos de expressão da arte sacra. O mosaico é representado através de uma castanheira, árvore típica da região do Baixo Amazonas. Hoje a obra ja está terminada e a vista de todos que por ali passam.

A Capela do Santíssimo foi projetada para que se tornasse além de um local de oração, um local de acolhimento para aqueles. Nela foram desenvolvidos trabalhos que pudessem mostrar ainda mais a cultura do povo que aqui vivem a tantos anos, os indígenas. Traços indígenas estão espalhados de forma significativa em toda capela e nela ainda pode-se encontrar a cruz de São Damião, símbolo de grande importância para os fiéis. A obra ainda está em processo de construção, mas ja pode visualizar um pouco do que aqui é descrito.

Queremos aqui agradecer a todos os benfeitores e benfeitoras, a todos que colaboram direta ou indiretamente com a reforma da Catedral e também pela execução dessa importante obra. Que Senhora Sant'Ana interceda por todos!

Vídeo da Catedral de Sant´Ana...

Colabore conosco através de doações.

Associação Beneficente dos Padres da Prelazia de Obidos.

Banco do Brasil

Agência: 0256-9

Conta Corrente: 18979-0

CNPJ: 04.944.179/0001-96

Chave PIX Celular: 93981141873

Nome: Diocese de Óbidos.

"Uma Igreja Missionária no Coração da Amazônia"

Imagens e edição: Fernando Senna, João Canto, Mauro Pantoja, Zé Corrêa, Mauro Nayan.

www.obidos.net.br - Informações Diocese de Óbidos