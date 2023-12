Academia Artística e Literária de Óbidos realiza Confraternização em Belém

O clima festivo do final de ano chegou com força total e, em sintonia com essa atmosfera de celebração, os Acadêmicos da Academia Artística e Literária de Óbidos – AALO, se reuniram nesta quinta-feira, dia 07, no Restaurante Avenida, em Belém do Pará, para sua confraternização.

O evento, marcado pela alegria e pelo espírito natalino, proporcionou aos acadêmicos um momento ímpar para colocar as conversas em dia, fortalecer laços e, é claro, apreciar o requintado cardápio oferecido pelo tradicional restaurante da Capital Paraense.

A Presidente da AALO, Aristides Dias, ao tomar a palavra, destacou as realizações significativas alcançadas ao longo deste primeiro ano de sua gestão. Entre os marcos mencionados, ressaltou a regularização do CNPJ, a grandiosa cerimônia em comemoração ao aniversário de Óbidos, a reestruturação da parte financeira da Academia, bem como a implementação de políticas que visam apoiar os acadêmicos, incluindo a regulamentação de patrocínios para aqueles que lançam livros com o Selo da AALO.

Aristides Dias informou também que, em paralelo à confraternização realizada em Belém, os acadêmicos que residem em Óbidos também se reunirão para celebrar o final de ano em sua cidade natal.

"Este é um momento especial para celebrarmos não apenas as conquistas da Academia, mas também a amizade e a colaboração entre os acadêmicos. Desejo a todos um excelente final de ano, repleto de alegrias, paz e prosperidade", concluiu o Presidente Aristides Dias.

A confraternização da Academia Artística e Literária de Óbidos destaca a importância de reunir-se e celebrar em conjunto, fortalecendo os laços comunitários e encerrando o ano de forma positiva.

