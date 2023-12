Em risco por conta da Seca, Ideflor-Bio resgata seis peixes-boi em Monte Alegre

Os animais corriam risco, pois estavam em um lago atingido pela forte estiagem no oeste do Pará.

Uma ação integrada do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), com o apoio de brigadistas e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resgatou seis peixes-boi (Trichechus) do Lago Grande de Monte Alegre, no oeste paraense, na última sexta-feira (8). A medida foi necessária devido à forte estiagem na Amazônia, ocasionada pelo fenômeno El Niño.

O lago onde estavam os animais fica na Área de Proteção Ambiental (APA) Paytuna, no município de Monte Alegre, e registra um nível das águas considerado alarmante devido à falta de chuvas, o que representa um sério risco à sobrevivência dos animais.

O Ideflor-Bio mobilizou a população para o resgate e traslado dos animais para uma área com água em abundância. A ação integrada contou com o suporte de biólogos, veterinários e técnicos especializados em vida aquática, responsáveis por capturar os peixes-boi e garantir seu bem-estar durante todo o processo. A participação dos brigadistas também foi fundamental, fornecendo informações e auxiliando no resgate.

O médico veterinário e assessor técnico do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, informou que os peixes-boi, ameaçados de extinção, desempenham um papel importante no ecossistema aquático da região amazônica. “Por isso, é fundamental proteger e preservar essa espécie. Essa ação integrada demonstra o compromisso das instituições em promover a conservação da fauna e dos recursos naturais desta parte do País”, enfatizou.

Mudanças climáticas - O fenômeno El Niño tem um forte impacto na Amazônia em 2023, resultando em estiagem prolongada e redução dos níveis de água em rios e lagos. A situação é ainda mais preocupante quando envolve animais que dependem diretamente dos recursos hídricos para a sobrevivência.

Neste sentido, o governo do Estado, por meio do Ideflor-Bio, tem se dedicado a implementar medidas de proteção e conservação da biodiversidade. O resgate dos peixes-boi garantiu não apenas a sobrevivência desses animais, mas também o equilíbrio ecológico na região.

De acordo com o gerente da Região Administrativa da Calha Norte I (GRNCI), Jorge Braga, o Ideflor e seus parceiros continuarão trabalhando em conjunto para monitorar e proteger a vida aquática na região, buscando soluções sustentáveis para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. “O resgate dos peixes-boi no Lago Grande de Monte Alegre é um exemplo inspirador de como a união de esforços pode resultar em ações efetivas de preservação e conservação do meio ambiente”, frisou.

Fonte: Agência Pará