Alter do Chão é destaque entre os destinos mais desejados em 2024

A encantadora vila balneária de Alter do Chão, localizada em Santarém, conquistou posição de destaque ao ser reconhecida como um dos 15 destinos mais desejados pelos brasileiros para o ano de 2024. Essa distinção, revelada pela pesquisa "Tendências de Turismo" do Ministério do Turismo, ressalta o apelo singular e a beleza natural que fazem de Alter do Chão um local de desejo para os viajantes. Alter do Chão já foi reconhecida como uma das praias de água doce mais bonitas do mundo. Lá, é realizado, em setembro, o Çairé, uma das manifestações culturais mais antigas e bonitas da Amazônia.

Diante desse reconhecimento, o Secretário de Turismo de Santarém, Alaércio Cardoso, expressou seu entusiasmo com a notícia, destacando o potencial turístico de Alter do Chão e o compromisso contínuo de aprimorar a infraestrutura e os serviços para receber visitantes. "Estamos orgulhosos por Alter do Chão estar entre os destinos mais desejados. Isso reflete o resultado de esforços conjuntos para promover nossa rica cultura e belezas naturais. Vamos continuar investindo no turismo local e proporcionar experiências memoráveis aos visitantes", afirmou o Secretário.

A pesquisa também revelou que Alter do Chão figura entre os quinze destinos mais conhecidos do país, evidenciando o sucesso das iniciativas para promover a região.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, comemorou o reconhecimento nacional e reafirmou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável do turismo. "Este é um momento especial para Alter do Chão e para Santarém como um todo. Estamos comprometidos em preservar nossa identidade única, promover o turismo de forma sustentável e garantir que nossa comunidade e visitantes desfrutem de uma experiência enriquecedora. Vamos continuar investindo para manter Alter do Chão no radar dos destinos mais desejados e conhecidos do Brasil", declarou o prefeito, acrescentando que para melhorar o fluxo de turistas é preciso diminuir o preço das passagens áreas. “Para que nossa jóia e nossa cidade tenham mais destaque ainda é imprescindível não esquecer essa luta histórica que temos em relação ao preço das passagens aéreas”, finalizou.

Essa notícia coloca Santarém e sua joia, Alter do Chão, no cenário nacional como destinos turísticos de destaque, promovendo não apenas a beleza natural, mas também a cultura e hospitalidade locais.

Praia

A combinação de sol e praia, o ponto forte de Alter do Chão, é a preferida para 51% dos brasileiros viajantes. A pesquisa também apontou que 69% dos brasileiros fazem uma viagem a lazer por ano e que 66% dos turistas viajam, em uma média, de 10 dias. Ao menos 47% ficam na casa de amigos e parentes. A hospedagem em hotel representa 29%. A maioria pretende viajar em família (60%). Viagens com amigos ou de forma solitária representam 13% dos entrevistados em ambos os casos.

Atrativos

Destinos que oferecem opções de sol e praia, natureza/ecoturismo e saúde/bem-estar largam na frente da corrida pela atenção do turista. Sol e praia é a atração turística preferida de 59% dos entrevistados. Natureza/ecoturismo ocupa o segundo lugar, sendo citado por 27% dos participantes. Saúde/bem-estar vem em seguida, com 20%; turismo de aventura é o eleito de 16% e o religioso/espiritual é a preferência de 14% dos que participaram da pesquisa.

Os locais que oferecem belezas naturais para atrair visitantes também saem na frente. Isso porque 31% consideram esse fator na escolha de uma viagem. Preço baixo/favorável é o eleito por 25%, possibilidade de reencontro com familiares/amigos, por 23% e boas avaliações é um critério relevante para 15% dos entrevistados.

FONTE: Agência Pará