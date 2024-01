ÓBIDOS: Semab realiza reunião sobre o Cadastro de Agricultor Familiar na comunidade São Lázaro

A Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), realizou no sábado, 20 de janeiro, uma reunião com os moradores da comunidade São Lázaro, pertencente ao Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) Cacoal Grande, na Costa de Cima do município.

O objetivo do encontro foi informar e esclarecer sobre o Cadastro de Agricultor Familiar (CAF), um documento que identifica os produtores rurais que se enquadram na categoria de agricultura familiar e que permite o acesso a diversos benefícios proporcionados pelas políticas públicas e outras oportunidades que buscam melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais.

De acordo com a SEMAB, o CAF é um instrumento importante para o planejamento e a gestão das ações voltadas para o desenvolvimento rural sustentável no município de Óbidos, pois permite conhecer melhor a realidade e as demandas dos agricultores familiares, pescadores artesanais, quilombolas, assentados, extrativistas, entre outros segmentos produtivos. Além disso, o CAF facilita a participação desses grupos nas iniciativas que favorecem a qualificação, a capacitação, a assistência técnica, o crédito, a comercialização, a segurança alimentar e nutricional, a preservação ambiental e a valorização da cultura local.

A reunião na comunidade São Lázaro faz parte de uma série de encontros que a Semab vem promovendo nas diferentes áreas comunitárias do meio rural do município, com o intuito de divulgar e incentivar o CAF, bem como orientar os interessados sobre os procedimentos para a realização do cadastro.

A SEMAB informa que os produtores rurais que ainda não possuem o CAF devem procurar a secretaria, em Óbidos, munidos dos documentos pessoais e do comprovante de residência rural. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

www.obidos.net.br – Com informações Semab