ÓBIDOS: Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2024 foi lançado em missa na Catedral

ÓBIDOS, 14 de julho de 2024 – A emocionante Festividade de Sant´Ana deste ano foi oficialmente iniciada neste domingo (14) na histórica cidade de Óbidos, com o lançamento do aguardado cartaz durante uma solene missa na Catedral de Sant´Ana.

A cerimônia especial, presidida pelo Padre Jorge, marcou o início das festividades que ocorrerão de 14 a 26 de julho. Este ano, o tema escolhido para a festividade é "Mesmo na velhice lhe darão fruto", ressaltando a importância da sabedoria e da experiência ao longo da vida.

No final da celebração, foi apresentada a equipe coordenadora da festividade, liderada pelo Padre Adalberto Santos pelo segundo ano consecutivo. Essa equipe será responsável por coordenar todos os eventos religiosos e culturais programados para os dias da festividade.

O momento mais aguardado da missa foi a revelação do cartaz da festividade, criando uma atmosfera de suspense, e então o cartaz foi baixado do mezanino, revelando sua arte aos fiéis presentes, ao som dos Apóstolos de Sant´Ana.

Uma das novidades deste ano é que o Círio Fluvial de Senhora Sant´Ana partirá da cidade vizinha de Alenquer, com uma parada planejada para a comunidade Cristo Rei, no Paraná de Baixo.

Além disso, a tradicional peregrinação da imagem de Senhora Sant´Ana seguirá um trajeto diferente dos anos anteriores, começando por Santarém, passando por Macapá e Belém, e terminando em Manaus antes de retornar a Óbidos.

A Festividade de Sant´Ana é um dos eventos religiosos mais importantes e aguardados na região, unindo fé, tradição e cultura em celebração à padroeira Sant´Ana.

Os preparativos estão em pleno andamento, e os moradores e visitantes aguardam ansiosamente por duas semanas de festividades e devoção.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6892-obidos-cartaz-da-festividade-de-sant-ana-2024-foi-lancado-em-missa-na-catedral#sigProIddaeef542fc View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br

O CARTAZ

Caríssimos irmãos e irmãs obidenses e demais fiéis da Diocese de Óbidos presentes nas paróquias de nosso vasto território, é com imensa alegria que temos a honra de apresentar-vos o Cartaz Oficial das Festividades de Sant’Ana 2024 que esse ano tem como tema principal um trecho do Salmo 92 que diz: “Mesmo na velhice darão frutos (Sl 92,15)” e com o lema: “Tu me ensinaste, ó Deus, e até aqui eu anuncio tuas maravilhas. (cf. Sl 71,17)”.

Para o conceito prévio do cartaz 2024 foi optado um estilo de arte mais minimalista, porém, com riqueza de detalhes presentes e perceptíveis nos traços mais sutis do conjunto completo do quadro. Para melhor compreender vamos dividir o cartaz por partes, começando pelas cores e terminando no tema principal da festa desse ano.

Verde e Branco: Cada detalhe deste cartaz foi pensado e refletido a partir do tema principal da festa, neste sentido, duas cores foram escolhidas para ter predominância no campo de visão que contemplam o quadro, são elas o verde e o branco respectivamente, o verde presente na base inferior representa o equilíbrio, a saúde; muitas vezes é até utilizada em hospitais pois inibe o estresse do local, trazendo calmaria e remetendo a um lugar seguro, e coincidentemente é o mesmo tom de verde da Santa Casa de Misericórdia: o Hospital Dom Floriano na Providência de Deus. Ao escolher o branco como cor uma das cores predominantes, estamos na verdade celebrando a magnífica simplicidade e a infinita complexidade das cores. O branco é uma escolha que, paradoxalmente, contém todas as cores do espectro visível (faixa de cores que os seres humanos podem ver com seus olhos), trazendo um equilíbrio tão único que se retirarmos uma única cor, podemos mudar totalmente o branco, transformando-o em outra cor, por este motivo também, é a cor em que associamos a Paz, tão necessária nesses últimos tempos. Bem como é uma cor que evoca um senso de pureza e simplicidade.

Vitrais Laterais: Nos vértices esquerdo e direito do cartaz podemos perceber a presença da mesma arte que compõe os vitrais presentes na parede principal do presbitério da Catedral. Estes dois imponentes vitrais fazem parte de uma obra muito maior, chamada Árvore da Vida, neles temos o equivalente de doze frutos em formato de ouriço de castanha, segundo o autor da obra, eles representam os doze frutos da Árvore da Vida, que correspondem a passagens da vida de Jesus, tendo uma cruz entalhada em seu meio. Porém, trazendo para o tema da festa, podemos lembrar dos 12 Apóstolos de Cristo que posteriormente se tornaram o alicerce da Igreja que nascia, os anciãos da Igreja primitiva, através deles e do Espírito, as decisões eram tomadas e acatadas, pois o ancião tem a sabedoria da vida, como encontramos na passagem do Livro do Profeta Daniel quando o jovem Daniel tomado do Espírito do Senhor é chamado pelos anciãos que dizem: “Vem sentar conosco e esclarece-nos, pois Deus te deu a honra da velhice (cf. Dn 13,50)”. No mundo bíblico a autoridade dos mais velhos é algo muito valorizado e respeitados por todos.

Nuvens: Nas laterais inferiores do cartaz, ladeando a imponente imagem da padroeira, temos a presença de uma quantidade razoável de nuvens que ornam a harmonia do quadro. Nos estudos teológicos bíblicos, as nuvens não significam apenas uma concentração de moléculas de água em forma de vapor, pelo contrário, significam algo grandioso; Nuvem, no hebraico significa “cobertura”, porque as nuvens cobrem o céu. Dentro da leitura bíblica, a nuvem é utilizada para indicar a presença de Deus, que chamamos de teofania que é uma manifestação da divindade, em inúmeras passagens temos as nuvens sendo essa marca de que Deus está presente no local, junto de seus filhos, a nuvem por ser uma espécie de véu, esconde a glória de Deus, pois com nossos olhos humanos, a carga seria muita para nossa simples visão, temos também a voz de Deus que sai das nuvens, quando Ele fala no momento da Transfiguração de Cristo. Por isso esse detalhe no cartaz, para indicar que Deus está conosco e que Sant’Ana roga em favor dos obidenses.

Imagem da Padroeira: Finalmente no centro do cartaz, preenchendo a maior parte do espaço, temos a magnífica imagem da padroeira dos obidenses, a gloriosa Senhora Sant’Ana, com seus mais de 300 anos, a singela imagem barroca da o sentido principal ao cartaz, trazendo o requinte e o empenho em entregar um trabalho impecável e cheio de detalhes significativos para os fiéis da Diocese.

No cartaz de 2024 encontra-se também no canto inferior direito, a presença de um código QR que, ao apontar o leitor dos vossos celulares, ele irá direciona-los para o site oficial da Diocese, onde terão acesso a este texto explicativo e também ao Cartaz 2024 em alta resolução, onde poderão contemplar dando zoom e vendo com mais qualidade a riqueza de detalhes presentes nesta obra.

Texto: Seminarista José Maria dos Santos Neto.

Arte do Cartaz: A. Santos e Thays Azevedo.