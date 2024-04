A peregrinação de Senhora Sant'Ana iniciará em Santarém no dia 26 de abril

A Coordenação da Festividade de Senhora Sant'Ana 2024, que este ano tem a frente, pelo segundo ano consecutivo, o Padre Adalberto Santos, anunciou que a Peregrinação de Sant'Ana 2024 terá início na cidade de Santarém, no Pará, marcando uma mudança significativa neste tradicional evento religioso. Na sequência, seguirá para Macapá, Belém e finalizando em Manaus.

Em Santarém, a peregrinação terá início no dia 26 de abril, com uma Missa de Acolhida na Igreja Nossa Senhora das Graças, às 19h. Os fiéis terão a oportunidade de receber a imagem peregrina de Senhora Sant'Ana durante uma semana, culminando com o encerramento das atividades no dia 2 de maio.

A jornada da imagem de Sant'Ana seguirá então para Macapá, no Amapá, onde a peregrinação ocorrerá de 4 a 11 de maio, com a chegada da imagem prevista para o dia 3 de maio.

Na sequência, a imagem peregrina de Sant´Ana chegará a Belém do Pará no dia 12 de maio. A programação oficial terá início no dia seguinte, 13 de maio, com uma missa de acolhida na Igreja da Trindade, programada pra as 18h30.

Posteriormente, a imagem de Senhora Sant'Ana seguirá para Manaus, capital do Amazonas, antes de retornar para Óbidos, encerrando assim sua peregrinação.

Os preparativos para a Festividade de Senhora Sant'Ana 2024, que acontecerá em julho, no período de 14 a 26 de julho, estão em andamento, embora a programação específica ainda não tenha sido divulgada pela organização.

A peregrinação de Sant'Ana é um evento de grande importância para os devotos de Senhora Sant´Ana que residem em outras cidades da Região Norte, reunindo fiéis e celebrando a fé através da jornada da imagem da padroeira. A peregrinação de Sant´Ana deste ano promete renovar a devoção e atrair ainda mais participantes para essa bela demonstração de fé e devoção.

