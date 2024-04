IFPA – Campus Óbidos abre Edital para contração de Professores Substitutos

Óbidos, Pará - 18 de Abril de 2024: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Campus Óbidos anunciou a abertura do Edital nº 01, no dia 16 de abril, para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando a contratação de professores substitutos nas áreas de Letras - Habilitação em Português e Educação Física.

De acordo com o edital, o objetivo é preencher vagas temporárias de interesse excepcional do Campus. O processo seletivo consistirá em duas etapas de avaliação: a primeira será a Prova de Desempenho Didático, de caráter eliminatório e classificatório; a segunda será a Prova de Títulos, de caráter classificatório.

As inscrições estarão abertas exclusivamente no período de 22 de abril a 03 de maio de 2024. Os interessados deverão se inscrever através do endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

O contrato terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme o interesse da administração do Campus.

Este processo seletivo oferece uma oportunidade valiosa para profissionais qualificados que desejam contribuir com a educação no Instituto Federal de Óbidos. Para mais informações e detalhes sobre os requisitos e documentação necessária, consulte o edital disponível no site oficial do IFPA.

Contato para dúvidas e esclarecimentos: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Mais informações acessar o EDITAL

- Acesse o Edital na Íntegra

- Anexos Editáveis

www.obidos.net.br – Com informações do IFPA-Campus Óbidos