SANTARÉM: Projeto “Coroca - O Turismo Sustentável do Rio Arapiuns” recebe prêmio do Sebrae

A comunidade Coroca, situada às margens do Rio Arapiuns, tem se destacado como um modelo de turismo sustentável na região. Com sua abordagem inovadora e compromisso com a preservação ambiental, o projeto 'Coroca - O Turismo Sustentável do Rio Arapiuns' foi premiado na noite da última sexta-feira, 26, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A comunidade, inserida no Programa de Assentamento Agroextrativista Gleba Lago Grande, encontrou no turismo uma fonte vital de geração de emprego e renda para seus moradores. Uma das principais atrações é o renomado "Trançado do Arapiuns", artesanato reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente pela qualidade de suas peças, feitas a partir das palhas do tucumãzeiro.

Artesanato da Comunidade do Coroca

Além disso, a trilha de aproximadamente 4 quilômetros, que tem início no Lago da Caroca, cativa visitantes com sua beleza natural e oferece uma experiência única, com passeios em balsas não motorizadas, tracionadas apenas por cordas.

O reconhecimento do projeto pelo Sebrae veio na categoria regional do Prêmio Prefeitura Empreendedora 2024. O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, recebeu a premiação em nome da comunidade, destacando o papel fundamental do turismo comunitário de base sustentável na região.

Prefeito Nélio Aguiar recebendo o Prêmio

Com a vitória na categoria estadual Turismo Territorial, Santarém agora está classificada para competir na etapa nacional do prêmio. O projeto Coroca - O Turismo Sustentável do Rio Arapiuns se destacou não apenas por seu compromisso com a sustentabilidade, mas também por sua contribuição para a valorização da identidade territorial local, especialmente através do artesanato e do turismo sustentável.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Comunicação/PMS