Óbidos  e Faro participam da "Campanha Natal dos Sonhos” - Brasil

O Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, realizou no ano passado, (2023), a entrega das cartas de Natal em Himmelstadt, município na Alemanha, para o Menino Jesus e na oportunidade assinou no livro da cidade, acompanhado do Herbert Hemmelmann, 1° Prefeito de Himmelstadt, e da Senhora Rosemarie Schotte e agora entrega para as crianças e jovens participantes da “Campanha Natal dos Sonhos” suas cartas respondidas individualmente.

Com o objetivo de promover a oportunidade para crianças e jovens dos projetos sociais escreverem seus sonhos fraternos e seus pedidos a nível mundial e para serem compartilhadas com outros Países, a campanha Natal dos Sonhos, realizada entre os dois continentes garantiu que todas as 269 crianças tivessem suas cartas respondidas, de forma singular.

A campanha abrangeu qutro projetos Sociais da Diocese de Óbidos: Creche Emaús, Living Peace, A força das mulheres e crianças da Amazônia e Bom pastor, nos municípios de Faro e Óbidos, as quais participaram de uma exposição na Alemanha, aproximando os desejos natalinos dos dois continentes, compartilhando sonhos e fortalecendo os laços entre Dioceses irmãs.

A Campanha que na oportunidade as “Cartinhas de natal”, deste ano foram escritas por crianças a partir de 02 anos até jovens de 22 anos os quais colocaram no papel os sentimentos mais sinceros e suas aspirações para este natal.

http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6926-obidos-e-faro-participam-da-campanha-natal-dos-sonhos-brasil

FONTE: Diocese de Óbidos