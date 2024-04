Entidades da Diocese participam da Eleição do Conselho Municipal de Saúde de Óbidos

A Diocese de Óbidos, através de suas entidades atuantes no âmbito do controle social, participou da eleição para o Conselho Municipal de Saúde de Óbidos – Biênio - 2024/2026, realizada no dia 26 de abril na Casa Agnes – Sede do Projeto ‘A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia”, município de Óbidos.

A assembleia eletiva convocada através do EDITAL DE CONVOÇÃO Nº 001/2024 – CMSO, com o objetivo de eleger as entidades aptas ao pleito para compor o Conselho Municipal de Saúde no segmento usuários, abriu o período de Inscrição para todas as entidades de 09 a 19 de abril de 2024 e totalizaram 10 entidades inscritas e aptas para a concorrência.

O conselho Municipal de Saúde é composto por 12 Conselheiros Titulares e 12 Conselheiros Suplentes que representam os segmentos:

50% - Usuários - 06 vagas

25% - Trabalhadores de Saúde –- 03 vagas

25% - Gestores ou prestadores de serviços públicos ou privados – 03 vagas

Na ocasião foram eleitas 06 entidades, que representarão 50% da composição do Conselho, sendo elas colocadas em ordem de votação da mais votada para a menos votada.

Pastoral da Criança. Associação Beneficente Emaús. Obra Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança. Associação das mulheres trabalhadoras do município de Óbidos. Associação Cultural Obidense - ACOB. Colônia de pescadores e pescadoras artesanais Z-19.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, no município, formado por representantes dos gestores, profissionais e usuários de saúde.

FONTE: Diocese de Óbidos