O obidense Antônio Pereira lançará o livro "De Olho no Camaleão" em Belém do Pará

O renomado advogado obidense, Antônio Pereira, está prestes a lançar seu aguardado livro "De Olho no Camaleão". O evento está marcado para o dia 16 de maio, às 11 horas, e acontecerá na Sede do TRT/PA/AP, em Belém do Pará.

Em uma entrevista, Antônio Pereira compartilhou suas reflexões sobre a obra: "O livro é uma síntese dos meus 76 anos de vida, não é um diário. Eu abordo as diversas fases, desde as minhas primeiras lembranças, o tempo vivido em Óbidos, a vinda para Belém, até os 58 anos que passei na cidade, até a presente data."

"De Olho no Camaleão" foi editado pela prestigiosa Editora Gráfica Gutemberg e conta com o apoio cultural da Academia Artística Literária de Óbidos – AALO, destacando-se como uma contribuição significativa para a cultura e literatura da região. O valor apurado do livro será destina a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

O livro promete ser uma leitura envolvente e profunda, oferecendo aos leitores uma jornada através das memórias e experiências de vida de Antônio Pereira. O lançamento promete ser um evento marcante, reunindo admiradores da literatura e da trajetória do autor para celebrar essa conquista literária.

SERVIÇOS:

Lançamento do Livro “De Olho no Camaleão”

Autor: Antônio Pereira

Local: Sede do TRT/PA/AP, em Belém do Pará

Endereço: Trav. Dom Pedro I – 746 – Prça Brasil