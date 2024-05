Óbidos Celebra a Festividade de Nossa Senhora de Fátima com diversas atrações

Em Óbidos, a comunidade de NS de Fátima está imersa em uma atmosfera de fé e devoção durante a festividade em homenagem a Nossa Senhora. Na noite desta segunda-feira, 13 de maio, centenas de fiéis e devotos se reuniram para prestar suas homenagens à Virgem Maria, fortalecendo ainda mais sua devoção.

A celebração teve início na casa da Sra. Amélia, de onde uma emocionante procissão seguiu pelas ruas do município até a majestosa Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Lá, os fiéis participaram da Santa Missa, conduzida pelo estimado Pároco Adalberto Santos e com a participação do Diácono Lucas Nogueira, ambos guiando os rituais com fervor e devoção.

Nossa Senhora de Fátima, uma das mais reverenciadas invocações atribuídas à Virgem Maria, teve origem nas aparições recebidas por três pastorinhos no local da Cova da Iria, na cidade de Fátima, em Portugal. A primeira aparição ocorreu em 13 de maio de 1917, ao meio-dia, marcando o início de uma série de manifestações divinas que se estenderam por seis meses, culminando em 13 de outubro de 1917, quando a Santa se revelou como "a Senhora do Rosário".

A festividade de Fátima continua a encantar e unir a comunidade, proporcionando momentos de reflexão, devoção e renovação da fé. A programação seguirá até o dia 18 de maio, com diversas atrações culturais e celebrações na Igreja de Nossa Senhora de Fátima a partir das 19h.

Todos são convidados a participar desses momentos de espiritualidade e comunhão, enriquecendo suas vidas com a presença e as bênçãos da Mãe Celestial.

www.obidos.net.br - Informações e Fotos Diocese de Óbidos E Vander N Andrade