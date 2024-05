ÓBIDOS: SEURBI realiza trabalho de recuperação de trecho danificado da margem da PA-437

Galerias pluviais quebraram após grande volume de água provocado pelas chuvas intensas dos últimos dias.

Uma verdadeira força-tarefa está sendo realizada desde o início da semana pela Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), para conter o avanço de uma grande erosão na margem direita, sentido saída da cidade, da Rodovia Estadual PA-437, na entrada de Óbidos, na altura do bairro São Francisco.

Devido ao grande volume de águas pluviais, provocadas pelas chuvas intensas que caíram sobre a zona urbana nos últimos dias, parte da rede de drenagem que capta a águas da chuva da rodovia e do bairro Perpétuo Socorro, acabou quebrando, fazendo com que a água levasse parte de uma área foi aterrada durante as obras de pavimentação da estrada.

Apesar da existência de uma densa vegetação no perímetro danificado, a força da água levou parte do aterro e anilhas. Com o surgimento de uma cratera, a rodovia estadual no trecho conhecido como “Baixa Funda”, passou a correr o risco de ser cortada.

Trecho danificado por erosão

Desde segunda-feira (6), as equipes da Seurbi que atuam na manutenção de estradas e vias urbanas, estão fazendo a reposição de material na área.

“Nós tínhamos uma rede de drenagem e essa rede levava a água da chuva aqui para o bairro São Francisco, com as fortes chuvas que vieram essa rede sofreu algumas erosões e acabou danificando os bueiros que estavam nessa rede, acredito que uns quinze bueiros a chuva levou e agora estamos nessa missão de recuperar com urgência”, explicou Máira Souza, secretária de infraestrutura de Óbidos.

A Seurbi empregou a maioria dos maquinários para fazer o aterramento, e as equipes já iniciaram a recuperação da rede de drenagem.

“Vamos fazer uma nova linha de bueiro, onde vai ser colocado trinta e cinco metros de bueiro, pra fazer essa nova rede, recuperar o que ainda sobrou [da rede de drenagem], pra gente resolver o problema de uma vez”, enfatizou a secretária.

Apesar do grande desafio, o trabalho realizado respondeu bem às chuvas intensas que caíram sobre a cidade entre segunda e esta quarta-feira (8), e o tráfego de veículos de todos os portes continua acontecendo normalmente.

“Se a gente não tivesse entrado aqui na segunda, acabaria demolindo tudo o que já tem pela frente, já que a vazão de água aqui é muito forte”, finalizou Máira.

A execução dos trabalhos conta com o acompanhamento constante do engenheiro responsável pelos trabalhos da Seurbi, e com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), para evitar possíveis acidentes durante a operação dos maquinários no local.

FONTE: Comunicação/PMO