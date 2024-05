Semma convoca donos de bares para diálogo sobre poluição sonora em Óbidos

Nesta quarta-feira, 08, a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizou uma rodada de conversa com donos de bares com o objetivo de abrir diálogo sobre a poluição sonora no município.

De acordo com a Semma, várias denúncias relatando o alto volume de som em alguns bares chegaram ao contato corporativo do órgão. Outro aspecto que foi tratado na reunião com os empreendedores, diz respeito à licença de funcionamento, como explica Diego Ferreira, secretário de Meio Ambiente.

“O objetivo da nossa conversa é justamente para fazer esses esclarecimentos com relação a essas atividades, tanto de licenciamento quanto de fiscalização. A partir da legislação os presentes foram informados sobre seus direitos e suas obrigações”, disse.

O encontro com os proprietários de bares faz parte de um cronograma de ações da secretaria, voltados para a fiscalização e combate à poluição sonora.

“A partir de agora a Semma fará fiscalizações e vistorias visando o ordenamento dessa atividade para fazer com que eles trabalhem totalmente legalizados, uma vez que alguns operam na ilegalidade e acabam cometendo alguns delitos ambientais, que é o que a gente está tentando evitar, sempre buscando o bem-estar da população”, reforçou Diego.

A reunião foi avaliada positivamente pelo órgão ambiental do município, que desempenha um papel crucial na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.

Visando adequar os equipamentos em conformidade com o que preconiza a legislação ambiental, a Semma vai realizar uma ação para mensurar "in loco" o nível de som nos estabelecimentos representados na reunião.

“A conversa foi muito boa, eles entenderam o objetivo da nossa convocação, isso é muito bom. A partir de agora a gente vai nos bares fazer a mensuração do som deles para saber mais ou menos qual é o volume ideal para o exercício de suas atividades. Após isso, vamos para uma parte mais intensa da fiscalização”, finalizou o secretário de meio ambiente de Óbidos.

FONTE: Comunicação/PMO