Em Óbidos, projeto de arborização urbana da Semab entra na segunda fase

Mais de 50 mudas de ipês vão ser plantadas às margens da PA-437 na entrada da cidade.

A entrada da cidade de Óbidos, por meio da Rodovia Estadual PA-437 está recebendo o plantio de novas mudas de ipês-amarelos, como parte das ações da segunda fase do projeto denominado “Arborização Urbana”, idealizado desde o primeiro semestre de 2022, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), que tem entre os objetivos melhorar a qualidade do ar, aumentar os espaços de sombreamento natural na cidade, além de deixar o ambiente mais bonito e agradável para quem mora ou passa pela região.

Em março de 2022, foi realizado o plantio dos primeiros exemplares do ipê-amarelo que é mais comum nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, mas que se adapta bem às altas temperaturas. A espécie pode medir entre 6 e 14 metros de altura e sua floração abundante que é muito apreciada no paisagismo, acontece entre o final do mês de julho e setembro.

A nova etapa do projeto, iniciou nesta semana com a medição do espaçamento na margem da rodovia, demarcação dos locais de plantio, preparação das covas e o plantio das novas mudas, que estavam sendo cultivadas a cerca de quatro meses no viveiro da Semab. Nessa etapa, a plantação está sendo feita no lado direito da PA 437, sentido saída da cidade.

“Estamos com previsão de plantar cerca de cinquenta a sessenta mudas, chegando nesta segunda fase até a entrada da comunidade Refúgio. No próximo ano temos uma terceira etapa que vai ser do outro lado das margens da PA-437”, esclareceu Roberto Pinedo, secretário de Desenvolvimento Rural e Abastecimento.

Primando por técnicas sustentáveis, a equipe técnica da Semab acompanha o ciclo de desenvolvimento dos ipês maduros, localizados em outras áreas da cidade, e no período certo, colhem as sementes, para o preparo das mudas que são destinadas para a expansão do projeto de arborização urbana.

Cuidado

Na primeira etapa da execução do projeto, o vandalismo foi um dos grandes desafios, com o registro de depredação das grades de proteção das mudas, e até do roubo de mudas plantadas.

Por isso, o secretário Roberto, faz um pedido para que os moradores da área que, cultivem e ajudem na preservação da espécie.

“Necessitamos que esse trabalho seja reconhecido e valorizado, começando pela comunidade obidense. Tem muitas pessoas que fazem caminhada aqui [pela margem da estrada], e podem ajudar a proteger e a cuidar desse trabalho que estamos fazendo, pensando em dar conforto a esse público que anda por aqui. Temos a certeza que, com esse projeto, a cidade vai ficar cada vez mais bonita, para que todos que chegarem pela nossa principal entrada, vejam o diferencial da nossa cidade, em relação as outras”, finalizou Pinedo

FONTE: Comunicação/PMO