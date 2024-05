ÓBIDOS: Congregação Mariana participa da Festividade de Santa Maria

Óbidos, 28 de maio de 2024 — A tradicional Festividade de Santa Maria, celebrada no Bairro do Centro, em Óbidos, entrou em seu segundo dia nesta terça-feira, dia 28, com uma série de eventos religiosos e culturais.

As celebrações do dia começaram com a tradicional procissão, que partiu da residência da família Alfaia de Barros. O tema “Em Maria, a palavra se fez humanidade”, foi o guia espiritual da procissão, que percorreu várias ruas até chegar à Catedral de Sant’Ana. Na Catedral, o Padre Francisco celebrou a missa diária, contando com a participação especial da Congregação Mariana.

Após a missa, as atividades continuaram no Cliper de Sant’Ana, onde os fiéis e visitantes puderam desfrutar de um variado cardápio de comidas típicas. Além disso, o local foi palco de várias atrações culturais, leilões de oferendas e bingos, promovendo um ambiente de confraternização e alegria.

O encerramento da festividade está marcado para a próxima sexta-feira, dia 31 de maio. Às 18h, a imagem de Santa Maria sairá em carreata, visitando diversas comunidades e paróquias da cidade. A programação se encerrará com a solene celebração da Coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant’Ana.

A Festividade de Santa Maria é um evento anual que une fé, tradição e cultura, reafirmando a importância da devoção mariana na comunidade de Óbidos.

Fotos de Vander N Andrade