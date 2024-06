Segundo Dia da Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral em Óbidos

Óbidos – Neste sábado, dia 1º de junho, a Segunda Edição da Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral teve prosseguimento no Haras Joaquim Arruda do Amaral, com uma série de eventos emocionantes e diversas atrações para o público.

A programação do dia incluiu várias competições de laço, além de shows, exposições e um animado torneio de pênaltis. A Prova de Laço, que oferece uma premiação total de R$ 30 mil, atraiu competidores das modalidades Profissional e Amador, que disputaram os primeiros lugares para garantir parte desse valor.

Uma das grandes atrações deste ano é a Fazendinha, com exposições de Pônei, Avestruz, Lhama, Mini Boi e Mini Vaca. A Fazendinha oferece ainda passeios de pônei e charrete, além do desafio do touro mecânico, proporcionando diversão para todas as idades.

Neste domingo, dia 2 de junho, a programação continuará com a realização do Bingão da 2ª Prova de Laço. As cartelas do bingo custam R$ 10,00 e os prêmios incluem R$ 500,00 para o 1º e 2º lugares, R$ 1.000,00 para o 3º e 4º lugares e uma novilha como 5º prêmio.

Promovido por Amaralzinho e colaboradores, o evento é uma verdadeira celebração da cultura sertaneja, combinando tradição, esporte e diversão para toda a família.

Transporte

Ônibus particulares sairão da cidade de Óbidos até o Haras Joaquim Arruda do Amaral saindo da Praça do Ó e da Praça de Santa Terezinha, facilitando o acesso de todos os interessados em participar do evento.

www.obidos.ent.br - Fotos e informações de Mauro Pantoja