Agricultores Familiares de Óbidos Comercializam Alimentos através do PAA Quilombola

Em Óbidos, agricultores familiares estão comercializando suas produções por meio do Programa de Aquisição de Alimentos Quilombola (PAA Quilombola). A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Óbidos em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), visa apoiar comunidades tradicionais, incluindo quilombolas, adquirindo alimentos para doação a famílias em situação de vulnerabilidade alimentar cadastradas no CadÚnico.

Nesta terça-feira, 11 de junho, foram adquiridos 992 quilos de alimentos na primeira compra do PAA Quilombola no município. Valdiléia Tavares, coordenadora municipal do Programa de Aquisição de Alimentos, explicou a importância do programa: “Nossa inscrição foi contemplada com o PAA Quilombola, e vamos atender 12 agricultores de áreas quilombolas cadastrados para fornecer esses alimentos. Temos R$ 72 mil reais para fortalecer a produção desses beneficiados. Hoje, estamos realizando o primeiro recebimento desses produtos”, destacou Valdiléia.

A iniciativa proporciona aos produtores a oportunidade de comercializar seus cultivos, podendo receber até R$ 15 mil pela venda. Dos 12 produtores cadastrados, 5 compareceram para a primeira entrega. É a primeira vez que Óbidos recebe recursos do PAA destinados especificamente à produção familiar quilombola. “O PAA é amplo, mas hoje estamos focando apenas na categoria dos quilombolas”, reforçou Valdiléia.

Entre os beneficiados está Idailze Ferreira, moradora da comunidade quilombola Arapucu, que participa pela primeira vez do programa. “A gente planta e, às vezes, não tem para quem vender. Com esse programa, temos um ponto certo de venda. Estou participando pela primeira vez e isso é muito bom para nós produtores rurais. O prefeito e sua equipe estão de parabéns por essa iniciativa”, elogiou Idailze.

Cristiane Matos, da comunidade quilombola Peruana, já vendeu sua produção em outras modalidades do PAA e agora participa do programa específico para quilombolas. “Tem sido uma boa experiência e estou com uma boa expectativa para esse trabalho. Isso nos incentiva a plantar e produzir mais com qualidade”, ressaltou Cristiane.

Os alimentos adquiridos na modalidade “compra com doação simultânea” incluem 72 itens, como frutas e verduras, que serão destinados a famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, promovendo o acesso à alimentação.



www.obidos.net.br - Informações e fotos Comunicação/PMO