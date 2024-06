Romualdo de Andrade Lança "Terra Anfíbia" em Óbidos, dia 20 de julho

Depois do pré-lançamento na 21ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) em 2023, Romualdo de Andrade lança oficialmente seu aguardado livro de contos, "Terra Anfíbia e Outros Contos", no dia 20 de julho de 2024, às 19h, no Auditório da Casa da Cultura, em Óbidos-PA.

Sinopse do Livro

A coletânea reúne contos que se passam nas terras anfíbias da Floresta Amazônica, explorando as mazelas humanas com um enfoque especial na morte. Os dezesseis contos desta obra refletem o olhar atento do autor sobre sua região, evocando um clima sombrio, onde a desesperança é às vezes renovada por um laivo de fé ou enfrentada com resignação. A sensibilidade das narrativas revela uma beleza que alivia o leitor, mostrando que a poesia pode existir mesmo diante da morte.

Sobre "Terra Anfíbia e Outros Contos"

Com apresentação de Fernando Canto e prefácio de Daniel Leite, "Terra Anfíbia" destaca-se pela linguagem rica em simbolismos e pela habilidade de Romualdo em tecer narrativas que transcendem fronteiras geográficas e culturais. A fusão entre erudição e coloquialidade, além da exploração de temas como mitologia, música e sexualidade, são marcas registradas desta obra, que se diferencia pela profundidade dos contos e pela riqueza de ideias.

A complexidade das narrativas, que misturam elementos do real e do imaginário, provoca um sentimento de estranhamento e um forte envolvimento no leitor. A magia e a beleza estão presentes nas histórias, assim como a capacidade do autor de explorar o maravilhoso e o devaneio de forma vigorosa. A sensibilidade romântica de Romualdo transparece nas relações psicológicas e estratégicas entre os personagens, enquanto sua linguagem eclética e visão multifacetada combinam elementos regionais com uma abordagem universal.

O Autor

Romualdo de Andrade Filho, consultor de sistemas de informação e graduado em Administração pela PUC-Campinas e em Licenciatura em História pelo Mackenzie-SP, nasceu em Óbidos-PA. Com diversos textos, contos e microcontos publicados pelo Brasil, Romualdo venceu o Prêmio Off Flip de Literatura em 2020 e 2022 e o Prêmio Mário Quintana de Literatura em 2020, Porto Alegre - RS.

Venda

Publicado pela Editora Patuá, "Terra Anfíbia e Outros Contos" tem 138 páginas e está disponível em formato impresso. O ISBN é 978-65-5864-749-2. O livro pode ser adquirido no site da Editora Patuá, na Amazon ou diretamente com o autor pelo WhatsApp (35) 99855-5408.

www.obidos.net.br – Informações Romualdo Andrade