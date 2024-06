Seminário orientativo sobre segurança de barragens mobiliza comunidade Quilombola de Boa Vista

A iniciativa faz parte do cronograma de atividades de socialização do PAEBM da MRN.

Moradores do Quilombo Boa Vista, localizado no município de Oriximiná, participaram de mais uma edição do seminário orientativo sobre segurança de barragens, realizado no último final de semana. O encontro com os moradores faz parte do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) da Mineração Rio do Norte (MRN) e tem como objetivo de esclarecer o PAEBM e orientar para o caso de situações de emergência envolvendo reservatórios e barragens de mineração. A socialização do PAEBM é um processo essencial para promover a participação e o engajamento de todos os membros da comunidade na construção e implementação das ações do plano.

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre os conceitos de barragens e reservatórios e o sistema de monitoramento da empresa, além de ser apresentado todo o processo produtivo da bauxita, as características do rejeito, estudos para definição das áreas de risco (ZAS – Zonas de Autossalvamento) e a legislação vigente, embora não existam comunidades na ZAS, de acordo com os estudos de ruptura hipotética das barragens da MRN.

Os seminários ajudam a disseminar conhecimento sobre os protocolos de segurança para as barragens e órgãos de fiscalização envolvidos. Além da transparência das informações, esse compartilhamento é fundamental para atestar junto aos comunitários que as operações da empresa estão seguras e em conformidade com a legislação vigente.

