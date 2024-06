Estudante de Santarém tem a melhor redação e representará o Pará em Brasília

É o terceiro ano consecutivo que o município se destaca no Programa Jovem Senador. Aluno vai vivenciar uma semana de atividades do Legislativo.

O estudante Renan Nogueira, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Raimundo Nonato, em Santarém, foi o grande vencedor do Pará na edição 2024 do Programa Jovem Senador e representará o estado na etapa nacional em Brasília (DF). Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Santarém se destaca no Programa.

Renan foi selecionado por meio de um concurso de redação, que ocorre anualmente, para vivenciar uma semana de atividades do Poder Legislativo do Brasil. O tema de 2024 foi "Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia".

"Minhas expectativas para essa vivência são as melhores possíveis. Eu espero de verdade poder entregar tudo de cultura, de ancestralidade, conhecimento, de riquezas que o nosso Pará tem oferecido. Além de compartilhar com os demais jovens senadores dos outros estados essas informações. Minha participação faz com que outros jovens se interessem, bem como incentiva outros estudantes a se dedicar aos estudos, a treinarem, principalmente a ler e escrever, que é algo maravilhoso", disse Renan Nogueira, estudante da 3ª série do Ensino Médio.

Cada ano é proposto um tema específico, que serve como critério de seleção e participação para a etapa estadual, seguida pela etapa nacional. Para a seleção das redações vencedoras, as escolas enviam os textos à Seduc, que escolhe três selecionados na etapa estadual, e destes, um é selecionado para a nacional.

"Na etapa escolar participaram 8. 688 estudantes. A escola é mobilizada pela Técnica de Referência dos Programas Nacionais, e pode participar quem quiser. Tem escolas que participaram com todas as turmas do Ensino Médio. Então, é um momento muito rico, porque o aluno vai ter a oportunidade de ter contato com outros alunos, vai debater assuntos de interesse nacional. É uma oportunidade ímpar", finaliza Paola Dias, coordenadora do Programa Jovem Senador da Seduc.

FONTE: Agência Pará