ÓBIDOS: Apresentações das Escolas Municipais abriram o “Arraiá dos Pauxis 2024”

Nesta quinta-feira, dia 20 de junho, o município de Óbidos deu início ao aguardado "Arraiá dos Pauxis 2024", um evento repleto de danças folclóricas e manifestações típicas do período junino. As escolas da rede municipal de ensino foram as responsáveis por proporcionar um espetáculo de valorização cultural e destacaram-se com suas apresentações.

A Praça da Cultura Haroldo Tavares, localizada no Centro da cidade, foi o cenário perfeito para receber o evento, que teve início por volta das 20h e se estendeu até a meia-noite. Ao todo, 17 apresentações encantaram o público presente, que pôde apreciar toda a dedicação e talento dos grupos escolares.

O "Arraiá dos Pauxis" é um evento tradicional em Óbidos, é uma realização da Prefeitura através da Secretaria de Cultura de Óbidos, que busca preservar e difundir a cultura local, enaltecendo as tradições juninas. Além das apresentações das escolas municipais, o evento conta com barracas de comidas típicas, onde o público pode se deliciar com as iguarias.

A expectativa para os próximos dias 21 e 22 do "Arraiá dos Pauxis 2024" é grande, pois acontecerão os concursos de Carimbó e Quadrilhas Juninas.

Fique atento ao nosso site, pois estaremos atualizando com mais fotografias e informações sobre as próximas etapas do "Arraiá dos Pauxis". Não deixe de participar e celebrar a cultura e a alegria que permeiam esse evento tão especial em Óbidos.

Estamos publicando as fotografias que fizemos durante este primeiro dia do evento e, se você foi fotografado por nossa equipe durante as apresentações, procure sua foto clicando nas imagens seguintes para abrir os álbuns.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Vander N Andrade