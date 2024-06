Arraiá dos Pauxis 2024: Coração da Amazônia é Campeão do Concurso de Carimbó

ÓBIDOS – Neste sábado, 21 de junho, a Praça da Cultura Haroldo Tavares foi palco de uma noite memorável durante a edição do Arraiá dos Pauxis 2024. O evento atraiu uma multidão, que lotou as arquibancadas para prestigiar o Concurso Intermunicipal de Carimbó. Três grupos locais disputaram o título: Swing de Carimbó, Carimbó Forte Pauxis e Carimbó Coração da Amazônia.

Em uma disputa acirrada e repleta de emoção, o grupo Carimbó Coração da Amazônia, estreante no concurso e fundado recentemente em 5 de abril de 2024, foi coroado campeão pelo júri, composto por cinco especialistas convidados especialmente para a ocasião. O grupo apresentou o tema “Quem vai ao Pará, parou”, levando o público a uma viagem cultural pelo estado do Pará, destacando o som e a dança do carimbó, as crenças, as ervas, os costumes e a arte. A performance foi uma verdadeira imersão no sagrado e no folclórico, mesclando fé cristã e belezas naturais, e exaltando sabores tradicionais como o açaí, tucupi e tacacá.

Carimbó Coração da Amazônia também conquistou o melhor apresentador, Rainha, Rei e melhor casal de Peru, conquistando a premiação de 6 mil reais e troféu de campeã.

O segundo lugar foi conquistado pelo grupo Swing de Carimbó, que encantou com o tema “Curupira – O protetor da Floresta”. Em terceiro lugar ficou o Carimbó Forte Pauxis, que apresentou o tema “Castanheira: Encanto e Riqueza”.

Após_a_apuração_e_premiação dos vencedores, a festa continuou com um animado show da cantora Siane Brandão, de Santarém, que manteve a energia do público em alta.

O Arraiá dos Pauxis 2024 segue neste sábado, 22 de junho, com o Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, que contará com a participação de sete grupos de diversos municípios. O evento é uma realização da Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Cultura.

O festival continua a celebrar a riqueza cultural da região, proporcionando momentos de alegria e tradição para todos os presentes.

