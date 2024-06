Festividade de Santa Isabel em Terra Santa Inicia com o Círio Fluvial

Na noite deste sábado, 22 de junho, a cidade de Terra Santa foi palco de uma emocionante celebração religiosa. Devotos de Santa Isabel, padroeira da cidade, se reuniram na orla para prestigiar o deslumbrante Círio Fluvial, que marcou o início da Festividade de Santa Isabel 2024. Este ano, a festividade tem como tema: "Com Santa Isabel, reconstruiremos a casa do Senhor", e o lema: "Somos as pedras vivas da Igreja que tem como fundamento Jesus Cristo".

O evento começou com a chegada da balsa carregando a imagem de Santa Isabel, que foi recebida com grande emoção no porto da cidade. Em seguida, uma procissão seguiu até a Igreja Matriz, onde a Santa Missa foi celebrada pelo Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo, e concelebrada pelo Pe. Rodrigo Allan, pároco de Terra Santa.

Após a Celebração Eucarística, a comunidade participou de um animado arraial, que contou com diversas atividades, incluindo um bingo com uma premiação de 10 mil reais.

A Festividade de Santa Isabel continuará até o dia 8 de julho, com uma programação rica em eventos religiosos e culturais, incluindo atrações de nível nacional. Este evento é uma importante manifestação de fé e cultura para os moradores de Terra Santa e visitantes, fortalecendo a devoção à padroeira e promovendo a união da comunidade.

Galeria de Fotos.....



www.obidos.net.br - Informações e fotos cedidas por Pe. Rodrigo