Santarém Celebra 363 Anos com Inauguração do Mirante da Serra do Saubal

Em comemoração aos 363 anos de Santarém, um dos mais belos cenários paradisíacos do município, o Mirante da Serra do Saubal, foi inaugurado na sexta-feira, 21 de junho. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades, federal, estadual, municipal e um público especial formado por famílias que prestigiaram de perto mais essa conquista para a Pérola do Tapajós.

"Desde o início do nosso mandato, prometemos fazer de Santarém o maior polo turístico do Oeste do Pará. Graças a uma equipe dedicada, conseguimos trazer obras revolucionárias que alavancam o turismo. O mirante entregue hoje é fruto do esforço de nossa equipe e do apoio do governador Helder e dos deputados", destacou o prefeito Nélio Aguiar.

Várias autoridades estiveram presente ao evento de Inauguração

No primeiro dia de inauguração, mais de 500 pessoas, principalmente moradores dos bairros próximos, contemplaram o pôr do sol do alto da serra. O mirante, com uma área gramada e diversos pontos para fotos, incentiva a prática de esportes e já se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade.

"O Mirante da Serra do Saubal oferece uma das melhores vistas de Santarém, incluindo o encontro das águas. Esperamos receber de 50 a 60 mil visitantes por ano, aumentando significativamente o turismo na região", disse Eliziário Bastos, secretário municipal de Turismo.

A obra, que custou mais de 2,3 milhões de reais, foi financiada por emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari, com apoio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e contrapartida da Prefeitura de Santarém. O mirante inclui uma área urbanizada com praça, playground, bicicletários, estacionamento, arborização, uma escultura para fotos em formato de Muiraquitã, e um anfiteatro.

A empresa Tupaiu, vencedora do processo licitatório comandado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), foi responsável pela construção. Daniel Simões, secretário de Infraestrutura, elogiou o trabalho conjunto, especialmente da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), que implantou a iluminação no local.

O governador Helder Barbalho, presente no evento de inauguração do complexo turístico, enfatizou a importância da obra para o desenvolvimento turístico e econômico de Santarém. “Fico muito feliz com essa obra que vai alavancar o turismo e a economia local. Este é um lindo presente para a Pérola do Tapajós”, afirmou Helder.

O acesso está aberto ao público em geral e para chegar ao Mirante é só seguir pela Avenida Sérgio Henn em direção à Serra do Saubal, que foi asfaltado para facilitar a visitação.

Fonte: Agência Santarém