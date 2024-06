SEIRDH abre consulta pública sobre Memorial da Escravidão Negra no Pará

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) disponibilizou um formulário online para que a sociedade civil dê contribuições à proposta de criação do Memorial da Escravidão Negra no Pará, que tem como objetivo dar visibilidade à presença africana nesta parte do País.

O Memorial da Escravidão Negra no Pará transitará pelos temas que dizem respeito à memória de presença e às contribuições do povo negro para formação da Amazônia, buscando levar ao público, através de experiências multissensoriais, o contato com a memória viva que a população negra imprime no nosso território.

O formulário pode ser acessado AQUI.

Fonte: Agência Pará