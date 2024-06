NOTA DE PESAR: Falecimento de João do Carmo Imbelloni

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do obidense João do Carmo Imbelloni, que veio a óbito neste domingo, dia 23, em Belém do Pará, onde residia há anos.

João Imbelloni por muitos anos foi bancário, esportista jogando como goleiro do Mariano Futebol Clube na década 60/70, em Óbidos, como também era um escritor muito talentoso e teve várias crônicas publicadas neste site. João fez sua passagem aos 78 anos de idade.

Que sua alma bondosa encontre paz e repouso na presença do Pai Celestial e que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos.

Recebam nossas sentidas condolências!