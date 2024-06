Comandante-geral da PM do Pará realiza vistoria nas obras do quartel da corporação em Óbidos

Na terça-feira (25), o comandante-geral da Polícia Militar do Pará (PMPA), coronel Dilson Júnior, visitou Óbidos e outros municípios na região Oeste do Pará para uma série de compromissos administrativos. Durante a visita em Óbidos, ele realizou uma vistoria na tropa da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar de Óbidos (29ª CIPM) e nas obras de construção do novo quartel do 29ª CIPM.

O coronel Dilson Júnior também se reuniu com o prefeito de Óbidos, Jaime Silva, na sede da prefeitura municipal. Durante o encontro, discutiram os avanços na segurança pública local e planejaram a instalação de um Posto Policial Destacado (PPD) da PMPA no Distrito do Flexal, a cerca de 90 km da sede do município, onde há uma grande concentração de habitantes fora da zona urbana.

“Estamos encerrando o dia em Óbidos, onde foi possível visitar a obra da nova sede da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar. Agradeço aos vereadores de Óbidos, que aprovaram a doação do terreno, e ao prefeito Jaime, que se empenhou pela construção deste quartel. Esperamos voltar em setembro para a inauguração”, destacou o coronel Dilson.

Durante a reunião, também foi discutida a necessidade de implantar pontos de monitoramento por câmeras em Óbidos, integrados ao sistema da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

O prefeito Jaime Silva expressou gratidão pela visita do coronel Dilson Júnior, ressaltando a importância da presença do governo estadual no interior do estado. “A presença do coronel Dilson Júnior em Óbidos nos dá a certeza de que não estamos mais sozinhos. Avançamos muito em relação à segurança pública, com mais viaturas, armamentos modernos, e uma lancha para segurança dos rios. A construção do quartel é um sonho se tornando realidade. Estou feliz em recebê-lo e alinhar novos projetos para melhorar ainda mais a presença da Polícia Militar em nosso município”, destacou o prefeito.

O comandante-geral da PMPA também participou de uma reunião com a tropa da 29ª CIPM, responsável pelo policiamento nos municípios de Óbidos e Curuá, fortalecendo ainda mais o compromisso com a segurança pública na região.

Fonte: Comunicação/Pmo