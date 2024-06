Novo Terminal para Ferry Boats é inaugurado em Santarém

SANTARÉM – Em um marco significativo para o desenvolvimento do modal hidroviário do município de Santarém, foi inaugurado na sexta-feira, 22 de junho, um novo terminal para Ferry Boats. A inauguração fez parte das celebrações dos 363 anos da cidade, conhecida como Pérola do Tapajós.

Localizado ao lado esquerdo do porto do D.E.R., o novo terminal, denominado retroporto, foi concebido para melhorar o acesso e a infraestrutura para os Ferry Boats. A obra é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Município e trará benefícios significativos para a população que depende do transporte hidroviário tanto para trabalho quanto para viagens.

O terminal possui uma rampa pavimentada em concreto armado, projetada para suportar o tráfego de pedestres e veículos de diversos tamanhos e pesos. Além disso, conta com uma cobertura metálica destinada ao conforto dos passageiros que utilizam as embarcações.

Nos últimos anos, Santarém tem registrado um crescimento considerável, resultando em um aumento no número de barcos em operação. O novo retroporto vem como uma solução para acomodar melhor essas embarcações e os passageiros, equilibrando o fluxo nos portos da cidade. A expectativa é que o terminal atenda eficazmente às necessidades das embarcações tipo Ferryboat.

A obra foi realizada através do convênio n° 013/2022-SEPLAD, com um investimento total de R$ 4.281.583,45. Os serviços de construção foram executados pela empresa Moita Pessoa Serviços de Construção Civil LTDA.

O Terminal Hidroviário para Ferryboats, ou retroporto, será administrado pela Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários (Sempta), seguindo normativas municipais, estaduais e federais.

Com essa inauguração, Santarém reforça seu compromisso com o desenvolvimento e a modernização de sua infraestrutura hidroviária, beneficiando diretamente os cidadãos e contribuindo para o crescimento sustentável da região.

