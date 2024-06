Campanha de Doação de Sangue em Óbidos continua

Um Gesto Pequeno que Faz uma Grande Diferença: Doar Sangue é Compartilhar Vida

A campanha de doação de sangue em Óbidos, que teve início nesta quarta-feira, 26, continua até quinta-feira, 27. As doações podem ser realizadas no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, das 8h às 17h.

As bolsas de sangue coletadas em Óbidos são enviadas ao Hemocentro Regional de Santarém, que diariamente fornece hemocomponentes à Agência Transfusional de Óbidos. Este ano, a campanha tem como meta alcançar pelo menos 200 bolsas de sangue coletadas.

No primeiro dia da campanha, 118 voluntários compareceram ao local de coleta, resultando em 99 bolsas asseguradas para o estoque do Hemocentro. A expectativa é de que a adesão continue forte no segundo dia, permitindo que a meta seja alcançada e até superada.

A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Participe dessa campanha e ajude a garantir o estoque necessário para atender a quem precisa.

www.obidos.net.br - Com informações e foto Ascom/Pmo