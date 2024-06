Será lançado em Belém o Livro "Viagem Circular de Paul Le Cointe (1900-1901)"

Paul Le Cointe foi um agrimensor francês que viveu em Óbidos no início do Século XX.

Na próxima segunda-feira, dia 01 de junho de 2024, o Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém do Pará, será palco de um evento especial de lançamento do livro “Viagem Circular de Paul Le Cointe (1900-1901)”. Esta obra é uma transcrição e tradução do diário de viagem do francês Paul Le Cointe, escrito entre 1900 e 1902.

O diário detalha uma fascinante jornada que abrangeu o Caribe, a costa pacífica da Colômbia e do Peru, os Andes, e a Amazônia boliviana e brasileira. Com um total de 484 páginas, o livro possui capa dura e sobrecapa, medindo 21 x 28 cm.

A organização da obra ficou a cargo de Nelson Sanjad, Emilie Stoll e Heloisa Maria Bertol Domingues, sendo publicado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins em 2024. O projeto contou ainda com o apoio do Projeto Emergence(s) Ville de Paris Exorigins.

O evento contará com a presença especial dos dois últimos descendentes de Augusto Corrêa Pinto, Carlos e Gustavo Corrêa Pinto. Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, o evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Museu Goeldi.

Óbidos na visão do Francês Le Cointe

No início do século XX, Óbidos teve como residente o ilustre agrimensor francês Paul Le Cointe, autor do livro L’ Amazonie Brasilienne, publicado em 1920, uma das fontes mais precisa de dados sobre a cidade ainda que nem sempre lisonjeiros...... (Saiba Mais...)

