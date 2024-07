As escolas Valente do Couto, Raymundo Chaves e José Veríssimo realizam suas festas juninas

Neste fim de semana, as escolas Valente do Couto, Raymundo Chaves e José Veríssimo, em Óbidos, encerraram a quadra junina com suas tradicionais quermesses, proporcionando momentos de alegria e celebração para a comunidade local.

Na quarta-feira, dia 26, a Escola Manoel Valente do Couto deu início às festividades com o animado "Arraiá do Tio Manduca". O evento foi marcado por uma variedade de comidas típicas e apresentações de danças tradicionais, como o carimbó e as quadrilhas, que encantaram o público presente.

Na quinta-feira, dia 27, foi a vez da Escola Raymundo Chaves realizar o "Arraiá Dr. Chaves". A festa continuou com a mesma energia e entusiasmo, com muitas barracas de comidas típicas e apresentações culturais que mantiveram a animação da comunidade.

Encerrando as celebrações juninas, na sexta-feira, dia 28, a Escola José Veríssimo realizou o "Arraiá da Pavulagem". O evento fechou com chave de ouro, reunindo familiares dos alunos e o público em geral em uma noite repleta de alegria e tradição.

O público que compareceu às quermesses pôde desfrutar de uma variedade de delícias típicas da época junina, mingau, vatapá, bolo de macaxeira e muito mais. As danças de carimbó e as quadrilhas animaram os presentes, que lotaram as quadras das escolas para prestigiar os eventos.

As festas juninas das escolas de Óbidos foram um grande sucesso, reforçando a importância de manter vivas as tradições culturais e proporcionando momentos inesquecíveis para os participantes.

Arraiá do Tio Manduca



Arraiá_Dr._Chaves



Arraiá_da_Pavulagem



www.obidos.ent.br - Fotos de Vander N Andrade