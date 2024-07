Corridas de Rabetas e Manhã de Sol encerram a Festa de São Pedro da Z-19 em Óbidos

Óbidos, 30 de junho de 2024 – A cidade de Óbidos foi palco de um evento especial neste domingo, com o encerramento da Festa de São Pedro, promovida pela Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19. Sob a liderança do presidente Emerson Canto, a diretoria da colônia organizou um dia repleto de atividades, incluindo corridas de rabetas e uma animada Manhã de Sol, em homenagem ao padroeiro dos pescadores, São Pedro.

Com um céu ensolarado e a deslumbrante Serra da Escama servindo como cenário do evento, a competição de rabetas, bajaras e barcos trouxe ainda mais brilho ao evento. A atmosfera de celebração contagiou os presentes, que se reuniram na sede da Colônia de Pescadores Z-19 para participar das festividades.

A Manhã de Sol foi embalada por apresentações musicais ao vivo, com a Banda Brisa e Didico e Banda animando o público. Além da música, o evento contou com o sorteio do Rifão de São Pedro, que acrescentaram um toque especial à celebração.

O encerramento da Festa de São Pedro foi um sucesso, reunindo a comunidade em um momento de confraternização e devoção. A Colônia dos Pescadores Z-19 ficou repleta de alegria.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de João Canto