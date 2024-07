Inaugurado Novo Laboratório Municipal em Óbidos

Óbidos, Pará – Na manhã desta segunda-feira, 1º de julho, a cidade de Óbidos, no Oeste do Pará, celebrou a inauguração do novo e moderno prédio do Laboratório Municipal. A cerimônia foi conduzida pelo prefeito Jaime Silva, que destacou a importância da obra para a comunidade local.

O Laboratório Municipal, que teve um custo superior a R$ 430 mil, foi financiado por uma emenda parlamentar do deputado federal José Priante (MDB), com recursos repassados ao município por meio da Caixa Econômica Federal. “Essa é uma obra muito importante, estamos felizes e agradecidos ao deputado Priante por ter destinado essa emenda ao nosso município. A nossa preocupação é entregar as obras para a população, e esse laboratório vai atender a todas as demandas do nosso sistema municipal”, enfatizou o prefeito Jaime Silva.

Durante a Inauguração do Laboratório Municipal.

Com a estimativa de realizar cerca de 200 exames diários, distribuídos entre 39 tipos diferentes, o Laboratório Municipal promete ser um grande avanço para a saúde pública local. “Nós estamos muito satisfeitos, temos hoje um serviço de qualidade, moderno pra entregar para a população. Esse laboratório era um anseio antigo da nossa comunidade e agora estamos abrindo as portas para iniciar os atendimentos”, comemorou Selma Caetano, secretária municipal de Saúde de Óbidos.

O novo laboratório conta com um corpo técnico especializado, composto por um biomédico, quatro técnicos de laboratório, além de agentes administrativos e profissionais de serviços gerais. Essa equipe qualificada está preparada para oferecer um atendimento de excelência aos pacientes da rede municipal de saúde.

A inauguração do Laboratório Municipal representa um marco significativo para Óbidos, reafirmando o compromisso da administração pública com a melhoria dos serviços de saúde e o bem-estar da população local.

www.obidos.net.br - Com informações da Ascom/PMO