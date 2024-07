Blitz de Sant'Ana marca início da contagem regressiva para a Festividade da padroeira dos obidenses

A tradicional festividade de Sant'Ana, padroeira dos obidenses, acontecerá de 14 a 26 de julho deste ano. O evento, que é um marco cultural e religioso na região, teve sua contagem regressiva iniciada na segunda-feira, dia 1º, com a Blitz de Sant'Ana.

A Blitz, realizada na esquina da Praça Frei Rogério (conhecida como Praça do Ó), foi promovida pela Coordenação da Festividade, sob a presidência do Pe. Adalberto Santos. O objetivo principal foi divulgar o evento, onde veículos foram parados para a colocação de adesivos de Sant'Ana e distribuição de cartazes e da programação das festividades.

Uma das atrações mais esperadas é o Círio Fluvial, que este ano partirá da Paróquia de Santo Antônio, no município de Alenquer, com uma parada na Comunidade Cristo Rei, na Costa dos Ferreiras. Este evento marca a importância da devoção à Sant'Ana e reforça os laços de fé e tradição entre as comunidades envolvidas.

Com a Blitz de Sant'Ana, a cidade de Óbidos começa a se preparar para receber fiéis e visitantes, dando início oficialmente às celebrações que honram sua padroeira. A festividade promete trazer momentos de reflexão, fé e união para todos os participantes.

Programação completa da Festividade de Sant´Ana

