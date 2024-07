Pacientes renais ganham Festa Junina no Hospital Regional do Baixo Amazonas

Acordar cedo para fazer a sessão de hemodiálise é parte do cotidiano da dona de casa Mirian Carvalho, três vezes na semana.A paciente, que está em tratamento há 13 anos, compareceu ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, nesta quinta-feira (27) com uma motivação ainda maior: participar da festa junina promovida pelo Centro de Tratamento Renal Substitutivo (CTRS) da unidade.

“É muita alegria em cada festividade realizada por aqui e no mês de junho não foi diferente. Os pacientes se divertem bastante, assim como a equipe que participa e nos trata muito bem. Sempre promove essas brincadeiras. Temos que nos alegrar”, diz Mirian, destacando sua empolgação com o momento.

Arrumar uma roupa bonita, encontrar um par e dançar em harmonia com o grupo. Assim fizeram Maria do Carmo Laurentino e Jeci Lopes, que também compareceram ao evento. Casados há mais de 40 anos, as sessões de hemodiálise fazem parte da rotina. Ele, paciente renal há 4 anos e ela, a acompanhante inseparável.

“Já passamos por momentos muito difíceis, mas estamos vencendo. Em primeiro lugar agradecemos a Deus e em segundo agradecemos ao SUS, que nos permite ter acesso ao tratamento. Estes momentos de descontração são muito importante para pacientes e acompanhantes. Ele estava muito ansioso desde que ficou sabendo da programação, compramos a roupa e chapéu e ele veio muito animado para participar” .

Mirian carvalho (ao centro) Maria do Carmo e Jeci Lopes

Profissionais, pacientes e acompanhantes participaram das brincadeiras tradicionais do período como argolas, pescaria e bingo. Um bom arraial não pode faltar quadrilha, então, a programação especial foi encerrada com musica e dança entre os pares.

“A gente sabe que a vida de um paciente renal crônico tem muitas restrições, sendo um tratamento que desgasta muito. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente com mais conforto, que traga bem-estar e acolhimento. A humanização dentro do ambiente hospitalar promove saúde mental e a gente acredita que a festa junina faz parte desse trabalho. Por isso, decoramos a recepção, convidamos pacientes para virem caracterizados e realizamos as atividades lúdicas para proporcionar descontração e fazer com que eles façam parte da tradição das festas deste período”, conclui Neidiane Costa, Psicóloga do CTRS.

O Centro de Terapia Renal Substitutiva do Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Drº Waldemar Penna oferta tratamentos especializados de Hemodiálise, Diálise Peritoneal e Transplante Renal, que hoje tem uma demanda de 220 pacientes.

De janeiro a maio de 2024 foram mais de 49 mil atendimentos médicos, de enfermagem, nutrição, psicologia e assistência social, ultrapassando a marca de 12 mil sessões de hemodiálise.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade, pertence ao Governo do Estado do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde desde dezembro de 2022, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Fonte: Weldon Luciano