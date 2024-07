Imagem Peregrina de Sant´Ana retorna a Óbidos

Óbidos, 06 de julho de 2024 – A imagem da padroeira dos obidenses, Senhora Sant´Ana, concluiu sua peregrinação por diversas cidades da região Norte do Brasil e retornou a Óbidos neste sábado (06). A viagem começou em Santarém, seguida por visitas a Macapá, capital do Amapá, e Belém do Pará, onde a imagem visitou as famílias de obidenses residentes nessas cidades. A última parada foi em Manaus, onde a imagem foi recebida pela maior colônia de obidenses na capital Baré.

Transportada pelo F/B Obidense, a imagem chegou ao cais do porto de Óbidos por volta das 17h30, sendo recebida com entusiasmo pela Diretoria da Festividade, além de inúmeros devotos. Após a chegada, uma carreata percorreu diversas comunidades católicas obidenses, celebrando o retorno da padroeira. Na Catedral de Sant´Ana, a padroeira dos obidenses foi recebida por Pe. Adalberto Santos, Presidente da Festividades e abençou a totos presentes.

A festividade de Sant´Ana acontecerá de 14 a 26 de julho. No dia 13, haverá a transladação da imagem para Alenquer, onde terá início o Círio Fluvial de Sant´Ana no dia 14, com uma parada especial na Comunidade Cristo Rei. A peregrinação da imagem reforça a devoção por Sant´Ana e a união das comunidades católicas obidenses pelas cidades onde passou.

