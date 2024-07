14º Festival da Pesca foi realizado em Óbidos com diversas atrações

Óbidos, uma cidade privilegiada por sua localização na parte mais estreita do Rio Amazonas, conhecida como "Garganta do Amazonas", sediou neste fim de semana o 14º Festival da Pesca. O evento, idealizado há 14 anos por Paulo Amaral, proprietário da Lanchonete Chamego, reuniu moradores e visitantes em um fim de semana repleto de atividades e confraternização.

A programação começou no sábado, dia 06, com uma animada seresta comandada por DZ Grandão e seu teclado. A noite foi marcada por momentos de confraternização e boa música, aquecendo o público para as atividades do dia seguinte.

No domingo, dia 07, o festival continuou com o 1º Circuito de Bikes & Motos, atraindo entusiastas de esportes de todas as idades. Durante todo o dia, os pescadores se espalharam pela orla da cidade para o esperado torneio de pesca, uma tradição que celebra a riqueza piscosa do rio Amazonas.

Vncedor do Torneio de Pesca

O evento contou com a participação de várias bandas locais, proporcionando entretenimento musical aos presentes. A Banda Pegada Paraense, Dedé e Marlene Show, Banda Simmons, entre outros, se apresentaram ao longo do dia, criando uma atmosfera festiva e acolhedora.

Vencedor do Torneio

O torneio de pesca foi encerrado por volta das 17h, com a premiação do pescador que capturou o maior peixe. O vencedor, Alailton Pedroso, recebeu aplausos e reconhecimento da comunidade, destacando-se como o grande campeão do 14º Festival da Pesca de Óbidos, recebendo a premiação.

O 14º Festival da Pesca em Óbidos foi um sucesso, celebrando a tradição pesqueira da cidade e proporcionando momentos de lazer e confraternização para todos os participantes. A expectativa é que, a cada ano, o festival continue a crescer e a fortalecer os laços da comunidade obidense.

Galeria de Fotos...



