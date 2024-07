Iniciou em Óbidos as atividades do Ateliê “D’elas” localizado na Casa Agnes

A Diocese de Óbidos através da Associação Beneficente Emaús, em ação coordenada pelo Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, no dia 12 de julho iniciou as atividades do Ateliê “D’elas” localizado na Casa Agnes, sede do projeto, no município de Óbidos.

A atividade faz parte do EIXO III – Geração de Renda do projeto, o qual possui o objetivo de promover espaços para geração de renda feminina, profissionalizar mulheres, gerar independência financeira, fortalecer espaços comunitários para economia solidária, estimular o comércio local e minimizar as situações de vulnerabilidade social no município.

A ação possui apoio do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), o qual é um fundo criado pela CNBB, em 1998, e conta com 40% do total da Coleta Nacional da Solidariedade, realizada em todas as comunidades cristãs católicas do Brasil no Domingo de Ramos. E tem como objetivo promover a sustentação da ação sócio caritativa da Igreja no Brasil.

Na oportunidade, O Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, abençoou o início da atividade e aproveitou para discursar sobre a importância do projeto e as oportunidades geradas através dos trabalhos sociais da Diocese de Óbidos na promoção de espaços que fortaleçam outras mulheres e atividades que contribuam para o empoderamento feminino.

Participam da primeira turma 20 (vinte) mulheres, de todos os bairros do município, além de 02 (duas) voluntárias que serão responsáveis pela organização dos conteúdos e aulas práticas do curso, que conta com aulas de: técnicas básicas de modelagem, confecção de peças íntimas, jogos de mesa, roupas de cama, entre outras produções que serão comercializadas pelas mulheres dentro do próprio espaço do projeto.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é uma iniciativa da Diocese de Óbidos através de Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com o objetivo de fortalecer as mulheres de nossa região e criar perspectivas de um futuro melhor para as crianças, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços em saúde, educação, gerando renda, resgatando a autoestima e conscientizando sobre a sustentabilidade e fortalecendo o serviço pastoral.

FONTE: Diocese de Óbidos