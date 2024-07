Festividade de Sant'Ana 2024: Noite da Comunidade de Santa Maria teve Show da Banda Simmon's

Na noite desta sexta-feira, dia 19, a Festividade de Sant'Ana 2024 continuou com grande entusiasmo em Óbidos. Com o tema “Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir”, o evento iniciou com uma procissão que partiu do Banco do Brasil e percorreu algumas ruas da cidade até a chegada à Catedral de Sant'Ana. A celebração foi presidida pelo Padre Gabriel Arcanjo e concelebrada pelo Padre Jorge Armando.

Os responsáveis pela noite foram os comunitários e grupos da Comunidade Santa Maria, juntamente com a Câmara Municipal de Óbidos, Apostolado da Oração, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, BRADESCO, Banco do Estado do Pará, Casas Lotéricas, ADEPARA, Loja Maçônica Força e Harmonia e Damas da Fraternidade.

Após a missa, as atividades culturais tomaram lugar no Cliper de Sant'Ana, com leilões, bingos e o aguardado show da Banda Simmon's. O evento atraiu um excelente público que se divertiu até altas horas, relembrando antigos sucessos da banda, bem como curtindo novos hits da atualidade.

A Festividade de Sant'Ana 2024 continua neste sábado, dia 20, com uma procissão que sairá da Comunidade de São Pedro, no Bairro Bela Vista, a partir das 18h30. Participe e celebre conosco!

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade