Reabertura do Estádio Arizão é marcada por vitórias de São Raimundo e Better Life

Neste sábado, dia 20, a cidade de Óbidos celebrou a reabertura do Estádio Arizão, que estava em reforma há mais de quatro anos. A inauguração contou com a presença de muitos amantes do futebol, que puderam conferir as melhorias do estádio e assistir a duas partidas amistosas emocionantes: Better Life contra Arapucu no amistoso feminino, e Seleção de Óbidos contra São Raimundo de Santarém.

Na primeira partida, Better Life e Arapucu empataram em 1 a 1. O jogo seguiu para os pênaltis, onde Better Life venceu, conquistando o troféu oferecido pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, organizadora do evento.

A segunda partida entre Seleção de Óbidos e São Raimundo de Santarém também terminou em empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, São Raimundo saiu vitorioso, levando o troféu para casa.

O Estádio Ary Ferreira, conhecido como Arizão, está localizado no Bairro Cidade Nova e foi inaugurado em novembro de 1992. Antes, as partidas de futebol eram realizadas no Antigo Estádio General Rego Barros. O estádio vinha sendo palco dos campeonatos obidenses até a necessidade de reforma e modernização se tornar evidente.

As obras de reforma e adaptação, agora concluídas, foram financiadas com recursos do Governo Federal e contrapartida da Prefeitura de Óbidos, totalizando um investimento de R$ 804.268,70. O estádio recebeu várias melhorias, incluindo nova cobertura, alambrados, reforma dos vestiários e banheiros, iluminação do campo, entre outras.

A reabertura do Arizão marca um novo capítulo para o esporte em Óbidos, proporcionando uma estrutura moderna e adequada para atletas e torcedores.

GALERIA DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7137-reabertura-do-estadio-arizao-e-marcada-por-vitorias-de-sao-raimundo-e-better-life#sigProId1d0a2eb5c3 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto