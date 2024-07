Cavalgada Reverencia a Padroeira dos Obidenses, Senhora Sant´Ana

Óbidos, 21 de julho de 2024 – A manhã deste domingo (21) foi marcada por um evento de fé e tradição em Óbidos. A 2ª Cavalgada com Sant´Ana reuniu dezenas de cavaleiros que, a partir das 10h, percorreram as ruas da cidade em homenagem à padroeira dos obidenses, Senhora Sant´Ana.

A cavalgada, liderada pelo Padre Adalberto Santos, que carregava a imagem de Sant´Ana, teve início no Sindicato Rural de Óbidos, nas proximidades da antiga Escola São José, no centro da cidade. O trajeto incluiu os bairros de Santa Terezinha, São Francisco, Cidade Nova e Lourdes, antes de seguir para a Praça Barão do Rio Branco e, finalmente, a Catedral de Sant´Ana.

Durante o percurso, a população saudou os cavaleiros com entusiasmo, demonstrando devoção e apoio à padroeira. Na chegada à catedral, Padre Adalberto agradeceu a presença dos participantes e abençoou a todos.

A cavalgada foi encerrada por volta das 11h30 no Cliper de Sant´Ana, onde os cavaleiros participaram de um almoço comunitário, concluindo assim a celebração deste evento religioso e cultural tão significativo para a comunidade obidense.

GALERIA DE FOTOS...



www.obidos.com.br - Fotos de João Canto