Círio das Crianças movimenta as ruas de Óbidos em honra a Sant'Ana

O Círio das Crianças, parte integrante das festividades em homenagem a Sant'Ana, padroeira dos obidenses, encantou moradores e visitantes neste domingo, dia 21. Com o tema "O Senhor é meu pastor que me conduz: felicidade e todo bem hão de seguir-me", o evento teve início na Associação dos Amigos do Menino Jesus e percorreu diversas ruas da cidade até chegar à Praça de Sant'Ana.

Centenas de crianças participaram da procissão, expressando sua devoção à Senhora Sant'Ana. Acompanhadas de familiares e outros fiéis, elas caminharam pelas ruas, entoando cânticos religiosos e carregando pequenas velas. Ao chegar à Praça de Sant´Ana, uma missa campal foi celebrada, presidida Lucas Nogeuira, auxiliado pelos Padres Jorge Armando, Adalberto Santos e outros padres da Diocese de Óbidos, os quais conduziram a cerimônia religiosa, com palavras de fé, dedicado às crianças

Após a missa, as atividades se concentraram no Cliper de Sant'Ana, onde ocorreram leilões e bingos, destinados às crianças. No palco de apresentações, jovens talentos da música se apresentaram para o público presente: Laiane, Thiago Moraes, Lorena Figueira, Brenda Diná e Christian da Paixão.

O Círio das Crianças, além de ser uma oportunidade para as crianças demonstrarem sua devoção, é um evento que resgata tradições e mantém viva a história de Óbidos. A cidade se enche de vida e fervor religioso durante esse dia, afirmando sua identidade e reunindo pessoas em torno da fé e da devoção a Sant'Ana.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7143-cirio-das-criancas-movimenta-as-ruas-de-obidos-em-honra-a-sant-ana-2#sigProId16ac2f4b69 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7143-cirio-das-criancas-movimenta-as-ruas-de-obidos-em-honra-a-sant-ana-2#sigProIdc8d55efbf0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade