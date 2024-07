SANT´ANA 2024: Na noite de São Martinho de Lima teve show de Gil & Maryllys e Clevison Brandão

Nesta segunda-feira, dia 22, a tradicional procissão da Festividade de Sant’Ana teve início no Bairro de Santa Terezinha, partindo da Igreja de Santa Terezinha, paróquia de São Marinho de Lima. O cortejo religioso percorreu vários bairros, culminando na chegada à Catedral de Sant’Ana, onde foi celebrada uma missa especial pelo Padre Leonardo. O tema da homilia do dia foi "A Minh’alma Tem Sede de Vós, Senhor”.

Após a missa, a programação continuou no Cliper de Sant’Ana, onde os moradores de Óbidos se reuniram para um jantar comunitário e puderam participar de um leilão e bingos. O destaque da noite foi o show de Clevison Brandão, um charanguista talentoso de Óbidos e vencedor do Prêmio Simão Assayag de 2024. Clevison, que faz parte do Boi Garantido de Parintins, apresentou-se acompanhado por três integrantes da batucada do boi. Recentemente, ele foi premiado como o melhor charanguista do Festival de Parintins 2024, um reconhecimento significativo no cenário cultural amazônico.

Além de Clevison, a noite contou com apresentação dos músicos obidenses Gil & Maryllys. A atmosfera foi de muita animação e música, com os talentos locais conquistando muitos elogios e aplausos do público presente, tornando a noite ainda mais especial e memorável.



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade